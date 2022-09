Curta-metragem produzido no Museu Amazônico é premiado na Paraíba

Manaus (AM)- O curta-metragem “Vendo Boto”, produzido na Oficina de Produção Audiovisual (OPA) do Museu Amazônico da Ufam, foi premiado na II Mostra Sumé de Cinema, no estado da Paraíba.

O filme tem direção de Nonato Tavares, com produção dos alunos da Oficina, e no elenco estão Neyciane Barbosa, Fidelis Baniwa, Rose Baré e Olga D’arc Pimentel.

O curta “Vendo Boto” foi premiado com o troféu de melhor trilha sonora da Mostra Brasil. O filme foi produzido na Oficina de Produção Audiovisual (OPA), oferecida gratuitamente pelo Museu Amazônico da Ufam. O projeto é coordenado pelo produtor audiovisual Thiago Morais, que é servidor do Museu e também instrutor do curso.

Segundo Thiago Morais participar da II Mostra Sumé de Cinema no Cariri paraibano foi um presente.

“Foram três dias de muita cultura, com cinema, artistas e com os moradores da cidade de Sumé assistindo os filmes em praça pública. Na bagagem boas lembranças, novos amigos e um prêmio para os meus alunos que ganharam o troféu de Melhor Trilha Sonora da Mostra Brasil”, disse.

Para o diretor do Museu Amazônico Dysson Teles, esse sucesso alcançado pelos alunos de nossa Oficina de produção audiovisual só vem demonstrar o grau de profissionalismo e seriedade que nossos colegas do Museu tratam a coisa pública.

“Isso é fruto de um planejamento que vem sendo executado há mais de três anos. O Museu e a administração superior da Universidade estão de parabéns”, finalizou

A II Mostra Sumé de Cinema aconteceu na cidade de Sumé, no Cariri Paraibano (O Cariri paraibano está localizado no Sul do Estado e é formado por 29 cidades, dentre as quais, destacam-se Sumé, Monteiro, Taperoá, Serra Branca e Cabaceiras, abrigando uma população de mais 160 mil pessoas) tendo em sua programação, exibição de filmes, oficina cinematográfica, debates com a participação de realizadores, com o tema: “Cinema Paraibano e os desafios da Produção Audiovisual: Caminhos e Perspectivas”, além de apresentações culturais. 569 realizadores de todo o Brasil, se inscreveram na Mostra Sumé de Cinema, que selecionou 38 curtas, para a mostra oficial.

Festivais

O curta-metragem Vendo Boto já participou de outros festivais, entre eles: FOFI – Filmes de Inquietação em São Paulo (SP); FANTACINE – 1ª Mostra de Cinema Fantástico (RO); Mostra Café com Cinema (MG) e Pirarucurta (AM).

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Marcelo Falcão faz show em Manaus

Festival Gastronômico acontece em Manaus neste fim de semana

Projeto resgata sambas clássicos dos anos 60 em musical