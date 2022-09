Academia Amazonense de Letras retoma projeto “Portas Abertas”

Manaus (AM)- A programação Academia de Portas Abertas, da Academia Amazonense de Letras, sucesso de público em 2018, volta a ser realizada neste segundo semestre de 2022 após dois anos sem atividades devido à Pandemia.

A programação especial Academia de Portas Abertas inicia no dia 11 de setembro e segue com realização durante todos os domingos até 27 de novembro. Toda a programação é gratuita, com início às 17h30 e encerramento às 20h.

Com apoio do Governo do Amazonas, o projeto apresenta uma opção de lazer familiar nas tardes de domingo. Em 2018, na gestão do então Presidente Robério Braga, a atividade levou mais de 800 (oitocentas) pessoas a visitarem a Academia Amazonense de Letras, conhecida como Casa de Adriano Jorge.

Tradicionalmente, a programação conta com uma visita guiada pelo primeiro Presidente da Casa, Adriano Jorge, que apresenta não só os aposentos do Silogeu como também um pouco de sua história.

Depois é a vez do Grupo Interarte comandar o Sarau Literário, onde a cada semana um poeta diferente é homenageado e o público é convidado a participar com poesias do artista exaltado no dia, além de seus poetas preferidos ou textos autorais.

A noite conta ainda com palestras e lançamentos de livros e encerra com música, alternando a programação dos domingos entre música popular e música erudita.

Palestras Imortais

Além da programação cultural, os mais ávidos por conhecimento sobre a cidade e sobre o Silogeu, contam com as palestras imortais. Comandadas pelos membros da AAL, as conversas focam na história, evolução social e cultura da capital amazonense.

Durante a programação será possível também coletar autógrafos dos imortais presentes e conhecer histórias e causos sobre a convivência na Casa de Adriano Jorge.

Todas as atividades da Academia Amazonense de Letras contam com apoio da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manauscult e do Conselho Municipal de Cultura. A Academia Amazonense de Letras fica na Rua Ramos Ferreira, esquina com Tapajós, 1009 – Centro. Para ficar por dentro de toda a programação acompanhe o site http://academiaamazonensedeletras.com e as redes sociais.

Academia de Portas Abertas

O projeto “Academia de portas Abertas” fez parte das comemorações ao centenário da Academia Amazonense de Letras (1918-2018) e continuou a ser realizado após grande aceitação popular.

Em 2022, sua realização conta com emenda parlamentar da Deputada Alessandra Campêlo e fomento do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

A programação cultural conta com um roteiro especial de visitação, apresentações musicais, sarau literário e performances teatrais, encontros com imortais, palestras, entre outras atividades.

