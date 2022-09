Banda Meu Xodó celebra aniversário de 27 anos com gravação de clipe em Manaus

Manaus (AM) – Com muito forró e alegria, a Banda Meu Xodó celebrará no próximo sábado (17), o aniversário de 27 anos com gravação especial do clipe “Macetadinha”, no Copacabana Chopperia, situada na Avenida do Turismo, 2666, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O evento ainda terá as participações das bandas: 100% abusado, Forró na Pegada, Dj John Cavalcante e Grupo Estrelas.

Fundada em 1995, em Manaus, no auge da famosa casa de forró “Meu Xodó” pelos seus proprietários e empresários Chiquinho e Loura, a banda contou com diversas vozes e hoje os vocais são comandados por Maryanne Marinho e os conterrâneos de Fortaleza, Mjota e Sabiá.

Para o show especial de aniversário, o público pode aguardar grandes sucessos autorais da banda como: “Isso cê não posta”, “Pistola da cachaça”, “Maria revoada”, “Cabulosa” e a gravação do clipe da música “Macetadinha”, que faz parte do projeto “A Maior Banda do Planeta” e que atingiu mais de 125 mil visualizações na plataforma suamusica.com, sendo um sucesso entre os amantes do forró.

Ingressos

A Banda Meu Xodó possui a tradição de realizar diversas festas temáticas e arrasta uma multidão de fãs sendo conhecida em todos os municípios do Amazonas. E ao completar 27 anos não poderia ser diferente, os setores do evento foram divididos em alusão aos sucessos;

Pista – Isso cê não posta: R$25;

Front Stage – Pistola da cachaça: R$60;

Back Stage – Maria revoada: R$ 100.

Os ingressos para o aniversário estão à venda nas lojas Via Uno (Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Park Shopping e Shopping Grande Circular), Loja Bob’s – Djalma Batista (das 14h às 20h) ou pelo site www.sympla.com.br.

Maiores informações você pode entrar em contato via Whatsapp pelo número: 92 984423705 ou pelo instagram @bandameuxodo

*Com informações da assessoria

