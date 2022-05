Banda amazonense Alderia lança clipe musical

Manaus (AM)- A banda amazonense Alderia lança em todas as plataformas digitais, neste domingo, 1º de maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador, a música “Ralé Brasileira” e oclipe, primeiro single do disco que leva o mesmo nome.

Ralé Brasileira é uma canção de rock alternativo com uma forte levada percussiva e vocais em coro.

O compositor da letra, Zé Cardoso, afirma que a música é um chamado.

“Vivemos um triste momento em nosso país, onde a classe trabalhadora, negros, povos indígenas, mulheres e pessoas LGBTQIA+ são sistematicamente oprimidos. Por isso, esperamos que a mensagem da canção reverbere pelas gargantas e que desperte o sentimento tão necessário de luta nesse momento de crise”, explica o compositor.

Segundo ele, o nome da música é uma homenagem à obra do sociólogo Jessé Souza de mesmo nome, que debate a formação da sociedade brasileira por meio da opressão às populações das periferias.

Para acompanhar o lançamento do single, também foi produzido um clipe de animação desenvolvido pelos animadores Otávio Tersi e Edgar Costa (https://bit.ly/3kwu0n0). “O objetivo do clipe é mostrar que estas populações mais atacadas e minorias também podem enxergar a luz no fim do túnel, e se rebelar contra as injustiças”, afirma Otávio.

A banda

Formada em 2016 por músicos dissidentes de outras bandas amazonenses de destaque, como Luneta Mágica e Supercolisor, o grupo já é responsável pelo lançamento de um EP chamado “Banho”. A Alderia é atualmente composta por Zé Cardoso (voz e guitarra), Diego Gonçalves (voz, guitarra e teclados), Mauro Lima (baixo) e Matheus Simões (bateria).

O guitarrista Diego Gonçalves antecipa outras novidades. “Estamos trabalhando na finalização do nosso novo disco, que também vai se chamar Ralé Brasileira e terá 11 faixas inéditas”.



Ainda de acordo com o guitarrista, o trabalho está sendo gravado pela própria banda, que ficará responsável não só pelas composições como pelo aspecto técnico da engenharia de som. O disco completo será lançado no segundo semestre deste ano e o clipe já está disponível no YouTube (https://bit.ly/3kwu0n0).

