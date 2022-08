Banda ‘Forrozão 100 Limites’ conquista cada vez mais fãs pelo Amazonas

Banda já se apresentou nos municípios do Amazonas e tocou até em algumas cidades do Pará e de Roraima

Manaus (AM) — Com oito anos de atividades e conquistando cada vez mais admiradores, a banda “Forrozão 100 Limites” apresenta o ritmo pé-de-serra em eventos festivos em Manaus e no interior do Amazonas. Conforme a vocalista Lene Braga, o grupo foi fundado por Gecildo Luz, sanfoneiro da banda.

Segundo ela, desde a estreia, o público demonstra uma ótima recepção ao grupo.

“Eu estou na banda há cinco anos e fui muito bem recebida, bem aceita, sempre. Graças a Deus, o trabalho está fluindo. Nós já nos apresentamos em quase todos os interiores do Amazonas e em algumas cidades do estado do Pará e Roraima”, relata a vocalista.

Já a voz masculina da banda, Michel Santos, voltou recentemente para o grupo e afirma se honrado em fazer parte da trajetória musical do “Forrozão 100 Limites”.

“Eu me sinto bem em estar na banda, em cantar com Lene Braga. Eu gosto de cantar com ela. Ela é uma pessoa com quem eu me sinto seguro. Além disso, a harmonia da equipe é o que me motivou a voltar”, diz Michel Santos.

Para os interessados em contratar a banda “Forrozão 100 Limites” para shows e outros eventos, basta entrar em contato pelas redes sociais. No Instagram, o grupo está no perfil @forrozao100limites. O grupo também responde pelo número (92) 99450-2217.

Confira a banda Forrozão 100 Limites

Leia mais:

Rio Preto da Eva realiza Feira da Laranja neste fim de semana

Itacoatiara anuncia ‘ExpoFest’ com shows de Joelma e Zé Vaqueiro em setembro

Após encerramento da dupla, Simone se declara para Simaria: “Meu sol”