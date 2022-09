‘Se não fosse emancipado, iria com a polícia buscá-lo’, dispara Andressa Urach sobre briga com filho

Andressa Urach voltou a falar sobre a briga com o filho Arthur, de 17 anos. A ex-participante de “A Fazenda” publicou um vídeo no canal do Youtube onde fala sobre a saída de casa do jovem.

“Não voltei a falar com o Arthur porque ele me bloqueou nas redes sociais. Sou mãe dele, o amo e estou esperando ele voltar para casa. O dia em que ele se arrepender e voltar para casa, vou estar aqui de braços abertos, com a barbearia dele pronta para ele trabalhar. Ele é menor, tem 17 [anos]. Se eu não tivesse emancipado, eu ia com a polícia buscá-lo”, disparou a modelo.

“Ele é meu filho e sabe que eu faria o barraco. Amo meu filho. Tudo que fiz na vida foi pensando no futuro dele, para ele e por ele, e ele sabe disso. Amo o Arthur mais que a minha vida. Os últimos meses foram muito difíceis porque tenho problema com rejeição. Só não fui para o fundo do poço porque Jesus me ajudou”, completou.

Andressa Urach ainda deu como dica para os seguidores a não emanciparem os filhos. “Fico preocupada, mas foi a escolha que ele fez. Não emancipem seus filhos, fica a dica. Mas eu tenho esperança”, disse.

“Não entendi o porquê de toda essa confusão, depois de tudo o que eu fiz e ajudei. Muitas vezes tirei de mim para dar para eles, montei um apartamento para eles, e eles decidiram viver a vida deles e voltar para Porto Alegre”, finalizou.

*Com informações do iBahia

