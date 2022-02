Filho de Andressa Urach com empresário nasce no Rio Grande do Sul

Andressa Urach deu à luz Leon na noite dessa sexta-feira (11) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A modelo publicou a primeira foto com o bebê nas redes sociais na madrugada de sábado (12).

“Nosso Leon nasceu! Foram 34 semanas de gestação. Significado do nome Leon: Valente como um Leão. Ele nasceu saudável e não precisou de UTI”, escreveu ela.

Leon, que nasceu às 20h07 de sexta-feira pesando quase 2,5 quilos e medindo 46 centímetros, é fruto do relacionamento de Andressa com o marido, Thiago Lopes. Ela já é mãe de Arthur, de 16 anos.

O parto aconteceu após a modelo passar mais e ser internada no início da semana com picos de pressão e contrações.

