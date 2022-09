Paralisação dos “Amarelinhos” deixa trânsito congestionado em Manaus

Manaus amanheceu nesta quarta-feira (14) com uma paralisação dos trabalhadores do Transporte Alternativo, mais conhecido como “Amarelinhos”, na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste. O protesto deixou o trânsito na cidade congestionado.

A frota parou por toda a extensão da avenida no sentido Distrito Industrial até a Bola do Armando Mendes. A paralisação pegou os usuários de surpresa e deixou pontos de ônibus lotados nas primeiras horas da manhã.

Os trabalhadores afirmam que vão permanecer na via até que algum representante da Prefeitura de Manaus aceite conversar com eles sobre um possível reajuste no valor do repasse feito para eles para custear combustível.

A categoria alega que desde 2017 recebe determinado valor, mesmo após o reajuste no preço das passagens de R$ 3,50 para R$ 3,80.

