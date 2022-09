Mulher de Stênio Garcia sobre quadro de Covid-19: ‘Fiz de tudo para isso não acontecer’

Na manhã da última terça-feira (13), o ator Stênio Garcia, de 90 anos, precisou ir ao hospital para fazer exames, depois de descobrir que estava com Covid-19 e acordar de sentindo muito mal.

A esposa do ator, Marilene Saade, que também se contaminou, explicou o quadro do casal, em entrevista ao EXTRA. Ambos estão com as quatro doses da vacina contra a doença em dia.

— Eu comecei a passar mal no domingo. Achava que estava com alergia. Não esperava por isso. Me cuidei muito, não sai de casa. Fiz de tudo para isso não acontecer. Na segunda, ele começou a tossir, apresentar coriza, tosse seca e não acordou bem na terça — explicou ela, que teve um falso negativo no primeiro teste que fez.

Nas redes sociais, o ator contou um pouco do seu quadro e reforçou a importância do uso de máscaras.

“Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim”, iniciou.

“Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias . Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando”, escreveu ele no Instagram.

No vídeo, o ator cita que foi “desobedecer” a sua mulher, em referência ao episódio em que Marilene Saade forçou o artista a colocar a máscara em uma entrevista ao vivo e depois o tirou da situação.

Na época, ela recebeu diversas críticas e até Stênio usou suas redes sociais para defendê-la.

“Ele tem problemas sérios de saúde por causa dos 90 anos e eu cuido dele por amor há 24 anos e 24 horas por dia . Ele não pode pegar e eu também não, porque fiquei intubada um mês lutando pela vida e tenho sequelas no pulmão e se pegar eu morro”, postou ela depois do ocorrido.

Quando esteve intubada, Marilene não estava com Covid-19. Esta é a primeira vez que ela tem a doença.

*Com informações do iBahia

