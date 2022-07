Roberto Carlos se irrita em show e aponta falta de educação do público

Apresentação aconteceu na última quarta-feira (13), no Rio de Janeiro

O cantor Roberto Carlos se irritou durante um show na noite da última quarta-feira (13) e apontou falta de educação de parte do público que acompanhava a apresentação.

Segundo relatos de fotógrafos que estavam no local, o rei não gostou do comportamento de fãs durante um dos principais momentos do show: a entrega das rosas.

Visivelmente irritado com a situação, o cantor de 81 anos ameaçou finalizar a apresentação antes do combinado caso o público não permanecesse quieto.

Durante a música “Jesus Cristo”, o artista ainda teria falando sobre a falta de educação dos fãs em se posicionarem na frente do palco antes do momento final do show, atrapalhando inclusive os pagantes das fileiras da frente.

Na tão esperada entrega das rosas, Roberto Carlos ficou chateado e não esboçou nem um sorriso, apenas jogou os mimos para o público.

Fã de Pantanal

Durante passagem pela Bahia no início de junho, Roberto Carlos entregou que é fã da novela “Pantanal”, atual trama das 21h e responsável pelo aumento significativo de audiência e popularidade no horário.

“Cinema não dá pra ir não. Vejo filmes em casa. É meio complicado ir ao cinema [por causa da fama e também da idade]. Sou noveleiro daqueles, dá nove da noite não tem jeito [para pra ver Pantanal], as vezes assisto também a das sete e a das seis. Como sou ocupado não consigo ver todas, mas a das nove assisto sempre ‘pantanár’ [SIC]. Uma novela maravilhosa. Programas eu vejo também. A televisão pra mim é uma diversão”, disse em coletiva de imprensa na Praia do Forte.

*Com informações do iBahia

