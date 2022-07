Mulher de Stênio Garcia responde críticas por ter obrigado o marido a botar máscara

A mulher do ator Stênio Garcia, Marilene Saade, usou as redes sociais nesta quarta-feira(13), para explicar por que tirou o ator, de 90 anos, de uma entrevista ao vivo na TV.

“Ele tem problemas sérios de saúde por causa dos 90 anos e eu cuido dele por amor há 24 anos e 24 horas por dia . Ele não pode pegar e eu também não porque fiquei intubada um mês lutando pela vida e tenho sequelas no pulmão e se pegar eu morro. Vc entende ou precisa que eu poste os exames . Afe”, postou Saade nas redes sociais.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, Marilene força o ator a colocar a máscara e o leva embora no meio de uma entrevista. Veja abaixo:

Gente, a mulher do Stênio Garcia interrompendo a entrevista do nada e levando o homem arrastado. Tô passado! pic.twitter.com/oM08AanMJd — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) July 13, 2022

“Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora”, diz ela no vídeo, enquanto tenta colocar a máscara no ator. “Não, desculpa, acabou, acabou”, encerra Saade enquanto se afasta com o ator.

“Deixa eu acabar”, diz Stênio Garcia, para constrangimento do repórter.

*Com informações do iBahia

