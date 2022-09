Militar é condenado a 63 anos de prisão por matar colegas de farda em Manaus

Manaus (AM) – A 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus condenou o militar Joselito Pessoa Anselmo a 63 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado contra Edizandro Santos Louzada e Grasiano Monteiro Negreiros, e tentativa de homicídio contra Robson Almeida Rodrigues e Lurdenilson Lima de Paula.

O crime ocorreu em 5 de janeiro de 2019, na rua Monte Horebe, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte de Manaus.

O júri popular relativo à Ação Penal n.° 0600369-90.2019.8.04.0001 começou às 9h08 desta quarta-feira e encerrou por volta das 22h30, no Plenário do Júri, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, na zona Sul de Manaus.

Na leitura da sentença, às 22h25, o juiz presidente da Sessão de Julgamento, Lucas Couto Bezerra, decretou a prisão para o cumprimento provisório da pena.

A defesa prometeu em plenário que vai recorrer da sentença.

