Adiado o julgamento do tenente acusado de matar dois PMs em 2019, em Manaus

Manaus (AM) – Joselito Pessoa Anselmo, tenente da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), seria julgado nesta quarta-feira (14) por júri popular, mas o julgamento foi adiado “em razão da ausência de promotor de justiça designado”, segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM). O crime aconteceu em 2019, dentro de um veículo da PM, onde foram encontrados pertences policiais, além de um balde com bebidas alcóolicas. No sinistro, dois policiais morreram na hora.

O adiamento do julgamento, segundo o juiz do caso, aconteceu porque, até o momento, o procurador-geral ainda não designou um novo promotor para realizar o júri. Até o fim desta matéria, não foi divulgada nova data.

Anselmo teve a prisão preventiva revogada em julho de 2020, por ser “réu primário” e “colaborar com a instrução processual”, de acordo com o TJAM. No mesmo pronunciamento, foi definido que o julgamento seria por júri popular.

Relembre o caso

Em 2019, na madrugada de 5 de janeiro, Joselito Pessoa Anselmo, três policiais militares e um civil estavam em uma festa consumindo bebidas alcóolicas e saíram do local. Já no bairro Colônia Santo Antônio, houve desentendimento entre eles e o tenente assassinou os colegas e tentou matar outros dois.

As vítimas fatais foram Edizandro Louzada e Grasiano Negreiros. O tenente também será julgado pela tentativa de homicídio contra Robson Almeida e Ludernilson Paula. Joselito foi preso em flagrante, suspeito de efetuar os disparos contra os companheiros.

