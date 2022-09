Mãe mata os três filhos afogados após contrair dívida R$ 60 mil

Uma mulher de 30 anos, foi presa nesta quinta-feira (15), nos Estados Unidos, após confessar que matou os três filhos. Em depoimento, a mãe das crianças, contou que recebeu uma ameaça de despejo e por isso decidiu cometer o crime.

As vítimas foram identificadas pela polícia como Oliver, de apenas 3 meses, Liliana, de 4 anos e Zachary, de 7 anos. Os corpos das crianças foram encontrados na última segunda-feira (12) na praia de Coney Island, no Brooklyn.

De acordo com o jornal New York Post, a mulher estava com problemas financeiros e não pagava o aluguel desde janeiro do ano passado. Com isso, Merdy estava defendendo aproximadamente US$ 10.000 (aproximadamente R$ 60 mil) em aluguel. Em depoimento à polícia, a mulher disse que matou as crianças afogadas.

*Com informações do Ric Mais

