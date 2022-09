Começa cerimônia de cortejo do corpo da rainha Elizabeth 2ª em Londres

As cerimônias após a morte da rainha Elizabeth II continuam no Reino Unido. Começa nesta quarta-feira (14), o período em que o caixão da rainha, falecida na última semana aos 96 anos, será velado na Inglaterra e ficará disponível por quatro dias ao público.

Na terça-feira (13), o caixão da rainha esteve na Escócia, um dos territórios do Reino Unido, na Catedral de St. Giles. A partir desta quarta-feira começa o período de velório em Londres, capital inglesa, onde o corpo fica até o dia do funeral.

Em um cortejo marcado para começar por volta das 10 horas no horário de Brasília (mais de 14h no horário local), o caixão da rainha será levado do Palácio de Buckingham, residência oficial da monarquia, até o Palácio de Westminster, hoje sede do Parlamento britânico.

Filas já se acumulavam em Londres no fim da noite desta terça-feira para uma última homenagem à rainha. A expectativa é que milhares de pessoas, incluindo turistas, compareçam ao local nos próximos dias.

Após uma cerimônia religiosa a ser celebrada hoje, o corpo da rainha ficará no palácio até a manhã de segunda-feira, dia 19, quando ocorre o funeral oficial.

William e Harry participam do cortejo

O príncipe Harry e o príncipe William farão o trajeto a pé junto ao caixão nesta manhã. Os dois são filhos do rei Charles com a falecida princesa Diana.

William, o mais velho dos irmãos, aos 40 anos, é agora o primeiro na linha de sucessão e nomeado príncipe de Gales, o último título antes da ascensão ao trono.

Desde a morte de Elizabeth, a dupla tem sido vista junta em algumas ocasiões oficiais nos últimos dias, em interações observadas atentamente pelo público após rusgas que levaram Harry a abandonar as funções na família real em 2020.

Além dos netos, a esposa de Harry, Meghan Markle (duquesa de Sussex), e a esposa de William, Kate Middleton (princesa de Gales), andarão junto ao cortejo de carro, segundo as informações oficiais. A rainha consorte e esposa do rei Charles, Camilla, também acompanha o trajeto.

*Com informações do Exame

