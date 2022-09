CENAS FORTES: Vídeo mostra tentativa de retirar cobra do ouvido de mulher

Um vídeo perturbador viralizou na web, isso porque ele mostra uma cobra presa dentro da orelha de uma mulher. No registro é possível ver a mão de um suposto médico tentando retirar o animal. Porém, a publicação não revela local, hora ou como a situação termina, o que deixa os internautas desconfiados com a veracidade do conteúdo.

O vídeo termina sem mostrar o final da história desesperadora, o que deixou os usuários curiosos e ‘cismados’. Existem versões que afirmam que o vídeo é uma montagem realizada com a cobra cortada ao meio.

Veja o vídeo:

A publicação foi compartilhada por um usuário do Facebook chamado Chandan Singh com a legenda: “A cobra entrou no ouvido”. O vídeo tem mais de 125.000 visualizações.

*Com informações do Ric Mais

