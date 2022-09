Vídeo mostra momento em que ator José Dumont é preso por pedofilia

A prisão foi feita pela Polícia Civil do RJ após agentes encontrarem imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças em posse do ator

O ator José Dumont, que esteve na novela Nos Tempos do Imperador, da Globo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (15), por armazenamento de pornografia infantil. Ele foi enquadrado no crime previsto no Artigo 241-B do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. O Metrópoles revelou com exclusividade que o artista usou do dinheiro e da fama para abusar um menino de 12 anos.

Durante as buscas foram encontradas, tanto no computador pessoal quanto no telefone celular de José Dumont, imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças. Além disso, o ator também é responsabilizado pelo crime de estupro de vulnerável, por atrair a atenção de um adolescente de 12 anos, que era seu fã, e desenvolver um relacionamento abusivo.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o ator é levado para a viatura policial por um agente, enquanto outro agente leva o CPU pessoal dele com as informações armazenadas.

Veja o vídeo:

Momento da prisão

“Foi efetuado o registro que deu causa ao mandado de busca e apreensão com afastamento de sigilo, sendo o mesmo cumprido na data de hoje na residência do investigado” , afirma a nota oficial da apreensão e prisão da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Crime

O ator José Dumont, de 72 anos, preso em flagrante por policiais civis do Rio de Janeiro, usou sua fama e dinheiro para abusar de um garoto de 12 anos. De acordo com as investigações, o global, detido por estupro de vulnerável, oferecia presentes à vítima e, assim, conseguir beijá-la na boca e fazer carícias nas partes íntimas. Tudo foi filmado por câmeras de segurança. O material em vídeo deu origem à investigação.

Em nota enviada ao Metrópoles, a Globo aponta que Dumont tinha contrato por obra com a emissora e, “diante dos fatos noticiados”, a direção do canal decidiu retirá-lo da produção.

“O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela ‘Todas as Flores’, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, diz o texto.

*Com informações do Metrópoles

