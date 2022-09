Mais de 5 milhões de pessoas não sabiam que poderiam negociar dívidas com descontos na Serasa

Nos oito primeiros meses de 2022, mais de 5 milhões de pessoas consultaram seu CPF pela primeira vez na plataforma Serasa Limpa Nome, descobrindo que tinham dívidas a pagar e ofertas para renegociar.

O número de consultas inéditas, que representa um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, reflete o crescimento da inadimplência e reafirma a disposição do brasileiro em pagar suas contas e limpar o nome.

Entre os usuários que usaram seu número de CPF para fazer a primeira consulta à Serasa, 53% encontraram ofertas para negociar. “O consumidor sabe que tem dívida, mas geralmente desconhece as ofertas disponíveis”, observa Aline Maciel, Gerente do Serasa Limpa Nome.

O consumidor acredita que só após muitos anos o valor da dívida pode cair a ponto de ele ter condições para negociar, mas essa não é a realidade. Independente do tempo da dívida é bem possível existir uma oferta muito interessante para renegociação, com descontos, que muitas vezes podem chegar a 90%.

Em toda a Região Norte, 421.598 pessoas acessaram o aplicativo e negociaram dívidas. O Pará contabilizou 179.260 pessoas que fizeram acordos, seguido do Amazonas, com 107.894, Rondônia com 39.670, Tocantins com 31.869, Amapá com 25.534, Acre com 21.545 e Roraima com 15.826 pessoas que negociaram os débitos.

Entre os segmentos que tiveram maior número de acordos fechados no período destaca-se o setor de telecomunicações, responsável por 54% dos acordos, mas em geral são dívidas com empresas de telefone, celular, internet e TVs por assinatura.

Regiões

Seguindo o volume habitacional, a Região Sudeste teve o maior número de renegociações no período, com 45%. Logo em seguida vem o Nordeste (22%), o Sul (12%), o Norte (9%) e o Centro-Oeste (com 8%). Proporcionalmente, porém, chama a atenção o Estado do Rio de Janeiro com o maior percentual de negociações em comparação à população total, seguido do Amapá e de São Paulo.

