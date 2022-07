Serasa lança campanha para ajudar a combater fraudes

Com o objetivo de ajudar os brasileiros a se prevenir de fraudes com o uso de dados pessoais, a Serasa está lançando a série “Sempre Alerta”. Os conteúdos gratuitos explicam os golpes financeiros mais frequentes e orientam sobre os cuidados considerados essenciais para o consumidor se proteger contra esse tipo de crime.

Com textos e vídeos que traduzem de forma didática e linguagem amigável assuntos relacionados com golpes financeiros, a série disponibilizará dois temas por semana no blog do Serasa Premium, serviço de monitoramento de dados da Serasa.

De acordo com Aline Sanchez, coordenadora do Serasa Premium, a série “Sempre Alerta” surge em um momento essencial para os brasileiros que buscam uma vida financeira saudável: “Para que o ciclo de acesso ao crédito seja feito de forma positiva, alguns passos são essenciais e vão além da organização das próprias contas”, observa Aline. “Estar atento com os dados pessoais e se prevenir ajuda a evitar golpes como boletos falsos, golpes com o PIX, clonagem de documentos e cartões de crédito”, complementa.

A importância de proteger os dados pessoais

O primeiro conteúdo é sobre a importância da proteção dos dados e aborda oscuidados fundamentais para proteger o CPF, como se comportar sem riscos nos ambientes virtuais e como mitigar efeitos de um eventual vazamento.

Como se defender dos golpes de empregos

O segundo tema é sobre os golpes de emprego, prática que surge com mais evidência este ano. Para enfrentar essa ameaça que costuma chegar por e-mail ou mensagem de texto, especialistas da Serasa dão dicas de como identificar a tentativa de fraude e explicam os mecanismos mais utilizados pelos criminosos para tentar capturar suas vítimas. Confira o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=UtC36Hw5A2E

“É preciso lembrar que, muitas vezes, essas fraudes trazem danos psicológicos e financeiros de grande impacto nas famílias. Com a disseminação dessas informações, enxergamos um caminho e um apoio para que a jornada financeira seja segura e completa”, alerta Aline Sanchez.

Serasa Premium ajuda na prevenção de fraudes

Com mais de 480 mil assinantes ativos, o Serasa Premium é um serviço que ajuda o consumidor a se prevenir de fraudes e a monitorar seus dados em tempo real, como alertas de consultas e outras movimentações no CPF e CNPJ do usuário. O Premium também oferece alerta de vazamento de dados na Dark Web, notificações sobre mudanças no Serasa Score e bloqueio do Serasa Score para consultas de empresas, entre outros mecanismos de prevenção e monitoramento.

