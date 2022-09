Após desentendimento em bar, homem morre com oito tiros na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Ao sair com amigos para comemorar o aniversário, Manoel Francisco de Castro, de 32 anos, morreu com oito tiros, sendo atingido nas costas e na cabeça, na madrugada deste domingo (18). Testemunhas relataram que ele estava muito embriagado e arranjou confusão com o suspeito do crime. O caso aconteceu em uma cervejaria da avenida Bispo Pedro Massa, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

Uma das testemunhas contou que Manoel Castro estava consumindo bebida alcóolica com mais nove amigos quando se desentendeu com um outro homem no local.

“O aniversariante bebeu demais junto com os amigos dele, arrumou confusão com dois grupos de pessoas no bar, depois foi para o outro lado da rua e brigou com outras pessoas também. Agora quem matou ele, eu já não sei”, disse a testemunha que preferiu não se identificar.

Conforme o relato da testemunha, o homem que atirou em Manoel Castro chegou ao estabelecimento andando, entrou no bar e efetuou os tiros na vítima que mesmo ferida, conseguiu correr e pedir ajuda. No entanto, Castro foi alcançado mais uma vez pelo atirador e foi atingido com mais tiros. Após a morte de Manoel, o criminoso fugiu do estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança ajudarão a polícia identificar o assassino e investigar o crime. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

