Vídeo: homem é preso por envolvimento na morte de rival em Manaus

Manaus (AM) – Thiago dos Santos Farias, de 25 anos foi preso na manhã desta terça-feira (13), apontado como autor da morte de Deywides de Souza Rodrigues, de 40 anos. A prisão ocorreu durante uma operação realizada pelas equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O crime ocorreu no dia 15 de setembro de 2020, em uma praça localizada no bairro Japiim, na Zona Sul da capital. O delegado Ricardo Cunha explicou a motivação do crime conforme as investigações.

“Thiago recebeu ordens direta para fazer a execução da vítima Deywides que fazia parte de uma facção rival e costumava transitar naquela região do Japiim, mais precisamente na rua Polivalente, no local da execução. Thiago foi identificado pelas nossas equipes e estava foragido”, explicou o delegado.

De acordo com a autoridade as equipes de investigações receberam informações a respeito do endereço em que o suspeito estava escondido. Após constatar os dados foi realizada a prisão de Thiago.

“Ontem mós recebemos informações de que ele estaria na casa de familiares, foi montado uma operação. Hoje conseguimos efetuar a sua prisão no momento em que ele estava visitando um familiar”, informou Ricardo Cunha.

Ainda conforme o delegado há outras pessoas envolvidas no crime, seriam dois comparsas e um mandante da execução, porém, mais informações sobre os suspeitos não podem ser repassadas para não atrapalhar as investigações.

“As investigações estão bem avançadas em relação a esses comparsas e também ao suposto mandante desse delito. Esse crime foi motivado por essas disputas territoriais, envolvendo duas facções rivais que tentam dominar aquela região do Polivalente do Japiim”, finalizou Ricardo Cunha.

