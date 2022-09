Homem é executado com pelo menos oito tiros no Betânia, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem foi executado com pelo menos oito tiros, sendo quatro no peito e quatro na cabeça, na noite deste domingo (18). A vítima, identificada como Augusto Mota, de idade não revelada, foi alvejada na calçada de uma distribuidora de alimentos. O crime aconteceu na rua Javari, no bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus.

Uma testemunha que presenciou a ação criminosa, relatou que dois homens chegaram ao local onde Augusto estava e efetuaram os disparos de arma de fogo.

“Eu conhecia ele e até o chamava de tio. Quando eu saí com minha prima para irmos ao mercadinho, ouvi os tiros. Os caras chegaram e atiraram na cabeça dele. Eles fugiram”, disse um morador, que preferiu não se identificar.

Algumas também testemunhas afirmaram que o local onde Augusto foi morto é uma “boca de fumo” e que a aquela localidade é uma zona perigosa, de “área vermelha”, dominada pelo tráfico de drogas.

A irmã da vítima chegou ao local para fazer a identificação do corpo e os investigadores da polícia civil para esclarecer a motivação do crime que foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

