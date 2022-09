Após agressão, ex-BBB aparece chorando por ataques virtuais

Após ser agredida e furtada pelo então namorado, Jaquelline Grohalski fez a primeira aparição nas redes sociais no fim da noite do último domingo (18).

A ex-participante do “Big Brother Brasil 18” apareceu chorando e lamentou o ocorrido.

E se já não bastasse o trauma pelo ocorrido, a rondoniense mostrou que foi atacada nas redes sociais em diferentes postagens.

Os haters tentavam jogar a culpa da agressão nela. Houve ainda quem atribuísse o crime sofrido ao presidente que a ex-BBB supostamente apoia.

“Hoje, peguei meu celular porque ontem estava muito mal. O que mais me dói, na verdade, é a falta de compaixão com o próximo. As pessoas acham que meu Instagram virou palanque. Eu não aguento mais ficar assim. Tenho muitos traumas com a violência doméstica e agora tudo isso. Qualquer pessoa que vir falar de qualquer político vai ser bloqueado. Não tenho mais psicológico para isso”, disse.