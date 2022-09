Patrícia Poeta desabafa após críticas na web e rumores de briga com Manoel Soares: ‘Chega!’

A apresentadora Patrícia Poeta falou pela primeira vez sobre os ataques que vem recebendo nas redes sociais desde o dia em que assumiu o programa ‘Encontro’, no início de julho.

Em um desabafo compartilhado no Instagram, a jornalista afirmou estar sendo alvo de mentiras relacionadas ao seu nome e pediu um basta nos ataques.

Poeta conta aos seguidores que cogitou não publicar o texto para não dar holofote às críticas e comentários maldosos que vem recebendo, no entanto, a situação acabou se tornando impraticável.

Jornalista afirma que as críticas começaram antes mesmo de estrear no programa, e que só segue fazendo ele por amor ao trabalho.

“Antes mesmo de estrear o Encontro, tenho sido bombardeada com mentiras a meu respeito. Todo dia, uma nova. Preciso ser franca e aberta com vocês, como sempre fui ao longo da vida: ver essa gente inventando história a meu respeito (coisas absurdas, por sinal) magoa demais. Só tenho seguido em frente com o sorriso no rosto, nessa altura da vida, porque amo o que o faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto e porque sei qual é a minha missão nessa vida”.