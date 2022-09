Em festa democrática, Terra do Guaraná declara apoio a Amazonino Mendes e Humberto Michiles

Os moradores de Maués saíram às ruas, na noite deste sábado (17), para destacar apoio à candidatura ao Governo do Estado pela chapa “A Força do Povo”, Amazonino Mendes (Cidadania). Durante a passagem do filho da Terra do Guaraná, conhecido como “Cururu”, Humberto Michiles (Cidadania), candidato a vice-governador, os maueenses clamaram pela volta do ex-governador.

Depois de receber o carinho dos maueenses, durante mega carreata, Humberto Michiles disse aos eleitores que eles terão a oportunidade no dia 2 de outubro de escolher entre o melhor governador que o Amazonas já teve e o pior gestor da história do Estado.

“Estamos enfrentando uma máquina muito pesada, em que eles acreditam que a população pode ser enganada mais uma vez. O povo vai escolher entre o melhor, entre o que mais fez pelo interior do Amazonas, por Maués, e aquele que é considerado o pior governador da história do Amazonas. Eu tenho certeza que o meu povo é sábio, inteligente, e vai saber escolher o nome de Amazonino para que tudo aquilo que o Amazonino já dedicou para o seu povo, volte novamente a partir de 2023”, comentou.

O cacique Luiz Sateré, de Urupadi, em Maués, declarou que vota em Amazonino e salientou que povos tradicionais precisam de ações públicas que auxiliem diretamente as comunidades rurais. “Beto tem o meu sangue, porque nós somos Sateré. Estamos juntos com Amazonino, que vai olhar o povo que está esquecido nas comunidades rurais. Eu não quero sacola de rancho. Eu quero a melhoria do povo das comunidades. O Amazonino e o Beto são pessoas de trabalho. Enquanto o povo fala, eles trabalham”, destacou o cacique.

Para o estudante universitário Gabriel Tavares, Maués reconhece o legado erguido na cidade por Amazonino Mendes. “Amazonino, como todos sabem, fez muito pela nossa terra. Eu trabalho com pesquisas e a população só fala no nome de Amazonino. Ele vem e vai ganhar a eleição para ajudar o povo”, frisou o universitário.

Ações

Em gestões passadas, Amazonino Mendes implantou o Terceiro Ciclo, programa que estimulou o setor primário no Amazonas; ampliou o cultivo do guaraná; implantou a Universidade do Estado do Amazonas (UEA); intermediou a venda do guaraná para uma fábrica de refrigerantes; construiu a avenida Antártica, hoje, cartão-postal mais cobiçado da cidade de Maués; construiu escolas, entre outras ações.

*Com informações da assessoria

