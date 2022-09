Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), deve excluir postagens em suas redes sociais por ofensas ao governador e candidato à reeleição Wilson Lima (União Brasil), de acordo com determinação do juiz auxiliar de Propaganda Eleitoral Luís Felipe Avelino Medina. O juiz condenou frases de Amazonino por chamar Wilson Lima de “chefe de quadrilha” e que ele estaria fugindo da polícia.

“Duas são as afirmações proferidas pelos Requeridos contra as quais assesta diretamente o Requerente: (1) “chefe de quadrilha”; e (2) “esse governador, quando olha pra trás, ele vê um delegado; Não Wilson, chega, teu lugar é outro”. A primeira afirmação corresponde à imputação de crime, ao passo que a segunda, aliada à anterior, busca criar a noção de que o representante está “fugindo” de uma prisão, o que, a meu ver, configura ataque pessoal que extrapola a mera crítica política”, diz trecho da decisão.

De acordo com o juiz, a veiculação desse tipo de conteúdo, que tem como objetivo tão somente ofender e ridicularizar o governador Wilson Lima, “é conduta que não se amolda à pretensão precípua da propaganda eleitoral, qual seja a proposição de ideias, projetos e ideologias”.

O juiz determinou que Amazonino exclua a publicação, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, e que se abstenha de reproduzir o conteúdo em qualquer outro meio, também sob pena de multa de R$ 5 mil.

O governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, afirma que a Justiça reconhece que esse tipo de conduta, que apela para mentiras, calúnias e ofensas, mostra o desespero dos seus adversários com o crescimento dele nas pesquisas eleitorais. Seis pesquisas divulgadas nas últimas semana apontam liderança de Wilson na preferência dos eleitores.

“Por respeito a você e à educação que eu recebi da minha família, eu não vou entrar no jogo sujo deles porque eu fui eleito como governador para trabalhar e para melhorar a vida de quem tanto precisa”, disse Wilson sobre os ataques dos adversários, durante entrevista a uma emissora de televisão na manhã de hoje.

