Homem é morto com tiro no peito enquanto bebia com amigos em bar da Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (19), por volta de 3h30, quando consumia bebidas alcóolicas com outros três homens em um bar, localizado na avenida Tambaqui, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Dois homens, ainda não identificados, entraram no estabelecimento e efetuaram vários disparos contra o quarteto.

Duas vítimas foram atingidas e socorridas por populares, sendo levadas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na Zona Leste de Manaus.

Um dos homens foi atingido, tentou sair correndo do bar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito em uma casa nas proximidades do estabelecimento. Ele aparentava ter 19 anos e estava vestido com blusa e bermuda de cores preta. Um dos tiros atingiu o peito e o outro a mão direita do jovem.

“Foi horrível. Estavam todos se divertindo, quando esses dois loucos entraram no bar, atiraram contra esse pessoal e foram embora. O Jorge Teixeira está cada dia pior”, disse um frequentador do local, que não quis ser identificado.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foi acionada e segue investigando o caso, além de acionar câmeras de segurança para identificar os autores do crime.

Leia mais:

Após mais um assassinato, moradores deixam ‘prédio da morte’ no Centro de Manaus

Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de ganhador da Mega

Morte da filha da influenciadora Magrinha Ellen causa comoção em Manaus