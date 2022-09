Idosa é atropelada durante grave acidente de trânsito em Manaus

O motorista do carro também ficou gravemente ferido

Manaus (AM) – Uma idosa que não teve a identidade revelada, foi atropelada durante um grave acidente de trânsito, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (16). O fato aconteceu na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada , zona Centro- Sul da capital. Um homem também ficou gravemente ferido.

Conforme as informações preliminares de testemunhas, dois carros de passeio colidiram próximo a rodoviária. Conforme os relatos, um dos motoristas estava na contramão, momento em que houve a colisão com o outro veículo.

Ainda conforme as testemunhas, uma idosa que estava no local acabou sendo atingida por um dos veículos no momento que tentava atravessar a pista. A mulher ficou gravemente ferida, assim como o motorista que causou o acidente.

Devido ao impacto na colisão um dos veículos capotou e teve a roda dianteira arremessada, o veículo ficou totalmente destruído. O motorista ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para realizar o resgate do motorista.

Segundo as informações, o motorista confessou aos bombeiros que estava alcoolizado.

A idosa e o homem foram atendidos no local do fato pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após os procedimentos, eles foram encaminhados para uma unidade hospitalar da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

