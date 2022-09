Mulher morre em grave acidente de carro na ponte Rio Negro

De acordo com testemunhas, o filho da vítima estava ao volante e acabou cochilando e pisou no acelerador

Manaus (AM) – Nazaré da Costa Pereira morreu em um grave acidente de carro, na noite deste domingo (18), na AM-070, logo após a ponte Jornalista Phelipe Daou, a ponte Rio Negro.

De acordo com testemunhas, o filho da vítima estava ao volante e acabou cochilando, momento em que pisou no acelerador, colidindo com o veículo em um poste. No automóvel, haviam cinco pessoas e a vítima estava no banco de trás.

Com o impacto, Nazaré não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras vítimas foram atendidas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e levadas para uma unidade hospitalar da capital amazonense.

