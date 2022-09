Moradores de Tabatinga e Benjamin Constant reafirmam compromisso com Roberto Cidade

Tabatinga (AM) – O Alto Solimões foi o destino do deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (22).

Atual presidente da Casa Legislativa, o parlamentar esteve nos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant (distantes de Manaus 1.106 km e 1.119 km, respectivamente).

Em Tabatinga, Cidade deu início às suas atividades de campanha nas comunidades indígenas Belém do Solimões, Sapotal e Umariaçu.

Em reunião com os moradores, o parlamentar falou sobre algumas de suas iniciativas e apresentou propostas de trabalho.

Dentre os projetos apresentados estão atividades relacionadas à agricultura familiar, pesca, saúde, educação, infraestrutura, proteção à mulher e iniciativas relacionadas à criança e ao adolescente.

“Precisamos incentivar alguns aspectos nas comunidades do nosso Estado. Em Tabatinga, os moradores pediram que tivéssemos mais atenção às questões relacionadas à juventude, para que os jovens tenham maior acesso à educação e oportunidades para se desenvolverem. Tenho certeza de que, de volta à Assembleia, teremos ainda mais condições de ajudar o município a implantar as melhorias necessárias. Agradeço a todos pela confiança e que, no dia 2 de outubro, na urna confirmem o 44.555, Roberto Cidade”, falou.

Na sede de Tabatinga, Cidade comandou carreata pelas ruas do município, um comício e prestigiou a abertura do Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões (Festisol). Prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy falou da importância do trabalho de Cidade na Assembleia Legislativa do Estado.

“O deputado Cidade é um amigo de Tabatinga. Já esteve aqui conosco várias vezes e sempre muito atento às necessidades do nosso município. É um parlamentar do diálogo, que está sempre disposto a conversar, a ajudar as prefeituras do Amazonas. Falo por mim, e digo que o deputado Cidade merece voltar à Assembleia porque é um parlamentar atuante e que ainda tem muito a contribuir para o bem do nosso Amazonas. Deputado Cidade, conte conosco”, disse o prefeito.

Benjamin Constant

Ainda nesta quinta-feira, Roberto Cidade esteve em Benjamin Constant, onde conversou com moradores sobre sua atuação parlamentar.

“Vivemos, na presidência da Assembleia, o momento mais desafiador da humanidade, que foi a pandemia. Mas nos mantivemos focados e dedicados em fazer o melhor pelo nosso Estado. Para contribuir com a nossa população, destinei mais de 70% das minhas emendas parlamentares para a saúde, para aquisição de insumos e de medicamentos. Como presidente, comandamos a votação que aprovou a manutenção do Auxílio Estadual Permanente, que tem ajudado muitas famílias. Tudo que chegou à Aleam, em benefício do povo, foi aprovado de imediato. Peço mais um voto de confiança para que possamos continuar com esse trabalho”, afirmou.

Nesta sexta-feira (23), Roberto Cidade cumpre agenda de campanha nos municípios de Lábrea, Humaitá e na comunidade de Santo Antônio do Matupi (Manicoré).

