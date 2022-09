Candidato à reeleição, Roberto Cidade apresenta propostas de campanha em Parintins

Parintins (AM) – A menos de 15 dias para o dia 2 de outubro, a “terra dos bumbás” foi escolhida pelo deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para a realização de reuniões políticas. Em Parintins, o parlamentar realizou atividades de campanha na área urbana do município e na zona rural, na Comunidade São Francisco.

“É sempre uma alegria estar em Parintins, conversar com as pessoas e falar do nosso mandato. Tenho um carinho especial por essa cidade, que realiza a maior manifestação folclórica do Amazonas. Mas Parintins não é só o festival, ao contrário, Parintins tem grandes potenciais que precisam incentivados, explorados e esse é também um compromisso do nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Sou um caboco que faz a política do bem, que busca ajudar as pessoas e é isso que quero continuar fazendo na Assembleia, por isso peço mais uma oportunidade a vocês”, falou Cidade.

Morador da Comunidade São Francisco, Cristóvão Dias falou da alegria de receber um candidato na localidade e de poder conversar com ele sobre melhorias que podem ser implementadas.

“Não recordo de ter a presença de candidatos a deputado estadual aqui e ter o Roberto Cidade aqui com a gente foi muito legal. É importante a gente poder falar daquilo que poderia ser melhor. Falei para ele sobre o incentivo à agricultura e à pesca, que é algo que a gente queria que tivesse mais. Ele vai voltar para Assembleia e, se Deus quiser, junto com os nossos representantes aqui de Parintins as coisas vão melhorar um pouco mais”, disse.

Na sede do município, o atual presidente da Assembleia Legislativa realizou uma reunião política que contou com grande número de apoiadores.

“Saio daqui ainda mais confiante de que o deputado Roberto Cidade é o melhor representante. A partir de hoje vou falar ainda mais dele, do trabalho dele e de como ele pode fazer o bem para Parintins. Até o dia 2 de outubro temos muitos votos para conquistar para o Roberto Cidade e é isso que vou fazer. Roberto Cidade na cabeça”, afirmou a vendedora Lidiane Almeida.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Roberto Cidade firma compromisso com moradores da Zona Oeste de Manaus

Roberto Cidade vai às zonas rural e urbana de Nova Olinda do Norte e apresenta propostas

Lei de Roberto Cidade destaca a valorização dos povos indígenas no Dia da Amazônia