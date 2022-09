Trio é preso com mais de 40 kg de drogas na balsa amarela, no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Três homens foram presos, na manhã deste sábado (24), pela Polícia Militar por transportarem mais de 40 kg de maconha do tipo Skank, em Manaus. A droga foi apreendida pelas equipes policiais dentro de uma embarcação, na Balsa Amarela, no Centro da cidade.

Conforme informações do tenente Lindones Alberto Nandi, a equipe de inteligência do Comando de Policiamento Especializado (CPE) realizou a operação, nesta manhã, juntamente com a equipe de Operações Especiais, a equipe de Batalhão Ambiental, e a equipe do canil, para interceptar uma embarcação que transportava entorpecentes e tinha como destino o município de Santarém, no Pará. Em seguida, seria encaminhada para os estados do sul do país.

“Quando a embarcação iniciou o deslocamento a gente fez a abordagem e determinou que retornasse ao porto, para que fosse realizada a busca, tanto com os passageiros, quanto nas bagagens. Uma vez realizada, foi utilizado o cão Taison, que farejou as drogas em cinco malas”, destacou o tenente.

O tenente informou ao Em Tempo que foram encontrados 41 tablets de maconha, que somam aproximadamente 49,7 kg. Durante a operação, três pessoas foram presas.

Ele ressaltou que as prisões foram em razão da ação inteligência, planejamento e cautela da polícia que esperou o barco se deslocar. Os homens foram levados para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Há casos em que se apreende a droga, mas não ocorre a prisão dos envolvidos, as pessoas que são usadas como ‘mulas’. Mas com nossa atuação conseguimos apreender a droga e tirar os três responsáveis de circulação”, afirmou

