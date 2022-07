PF cumpre mandado de busca e apreensão na casa de “Colômbia”, suposto mandante do crime

Manaus (AM) – A Polícia Federal informou que foi realizado, nesta sexta-feira (22), o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Ruben Dario da Silva Villar, vulgo “Colômbia”, como parte da investigação sobre o uso de documento falso pelo investigado. O homem é suspeito de ser o mandante do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Os crimes ocorreram no dia 5 de junho, no Vale do Javari (AM).

Conforme informado pela polícia, durante diligências no local, os policiais encontraram vários documentos com diversos dados. Além disso, foi encontrado um Registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI), onde “Colômbia” afirma ter nascido na Comunidade Indígena Boa Vista, Terra Indígena Boa Vista, tribo indígena KOKAMA.

A polícia informou que, diante dos fatos, é possível constatar que o investigado utiliza da falsificação de documentos para obter diversos benefícios. Ainda conforme as autoridades, no local foi encontrado uma nota comercial (Factura) onde “Colômbia” se identifica como Rubens Eduardo Da Silva de Souza, porém nenhum documento oficial com esse nome foi encontrado na casa.

Transferência

Ainda conforme a polícia, neste sábado (23), os presos Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”, e Jefferson da Silva Lima, vulgo “Pelado da Dinha”, serão transferidos para a capital, com previsão de chegada às 13h30.

Os presos, juntamente com Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, foram denunciados oficialmente pelo Ministério Público Federal (MPF) por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

