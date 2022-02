Homem tenta matar rivais de facção e termina decapitado em Manaus

Manaus (AM) – A briga de facções criminosas rivais em Manaus ganhou mais uma vítima na madrugada desta quinta-feira (24). Um homem, ainda não identificado, foi encontrado sem a cabeça e com a barriga aberta, na rua Treze de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

Casos como esse têm se tornado comuns na capital diante da violência que domina o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia, uma denúncia anônima avisou à delegacia da área que um suposto assaltante estava sendo linchado na rua Treze de Maio. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o corpo decapitado e a barriga da vítima aberta, com os órgãos expostos. Mais a frente, os policiais ainda encontram a cabeça do homem, numa cena de horror.

Ainda segundo a polícia, a vítima teria ido até ao local para confrontar o grupo de uma facção criminosa para executá-los, mas ao atirar contra os suspeitos, a arma falhou. Os rivais, irritados com a tentativa e audácia do homem, cercaram a vítima e atiraram contra ele. Em seguida o decapitaram e passaram a ferir mais o corpo.

. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o morto para o necrotério, após a equipe da 2ª Cicom acionar o Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) para realizar a necrópsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso e buscar autores do crime.

