Operação contra crimes eleitorais já apreendeu R$ 3 milhões e levou a 34 prisões

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou, neste sábado (1º), que 34 pessoas foram presas desde a segunda-feira (26), quando teve início a Operação Eleições, que visa combater crimes eleitorais e garantir a segurança e proteção dos eleitores e servidores da Justiça Eleitoral.

Ainda de acordo com o ministério, desde o início da campanha eleitoral, em agosto, R$ 3 milhões foram apreendidos em casos de suspeita de crime eleitoral. Desse total, R$ 1 milhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal nesta semana.

Só neste sábado, véspera do primeiro turno das eleições, 11 pessoas foram presas e R$ 90 mil foram apreendidos apenas pela Polícia Federal no país, informou o ministério. Desses, sete casos foram de crimes eleitorais relacionados a compra de votos.

Apreensões na capital amazonense

Em Manaus, a PF abordou o irmão de um candidato a Deputado Federal, na quarta-feira (28), que estava saindo de sua residência com uma quantia de R$ 34 mil em dinheiro. A equipe cumpriu a apreensão, que partiu do recebimento uma denúncia anônima, com informações de que o irmão do candidato estaria fazendo liberações de valores exorbitantes em dinheiro para líderes de partidos políticos para possível compra de votos.

Vale ressaltar que a PF intensificou a fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Aeroclube do Amazonas e nos portos de Manaus, além de estar presente em algumas cidades do interior do estado, como parte da Operação Eleições 2022.

O monitoramento é concentrado no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). As 27 secretarias de Segurança, dos estados e do Distrito Federal, também participam.

Ao todo, diz o ministério, as ações de segurança vão empregar 500 mil agentes durante as eleições deste domingo (2).

De acordo com a pasta, o “efetivo vai atuar em possíveis atos de violência e crimes eleitorais, como boca de urna, transporte ilegal de eleitores, compras de votos e propaganda irregular”.

“Essa operação é para as pessoas poderem votar livremente e com segurança”, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

