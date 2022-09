Mais de 400 escolas da rede estadual de ensino são cedidas para as eleições no AM

No total, serão 480 escolas funcionando como zonas eleitorais no pleito de 2022

Manaus (AM) – As aulas na rede estadual de ensino foram interrompidas na quinta-feira (29) em 175 escolas de Manaus e 305 do interior do Amazonas. A interrupção se dará pela cessão das unidades de ensino ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para as eleições deste ano, que acontecem no domingo (2).

No total, serão 480 escolas funcionando como zonas eleitorais no pleito de 2022, e a Justiça Eleitoral precisou das unidades com antecedência para instalar as urnas eletrônicas.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto fará a compensação dos conteúdos dos dois dias sem aulas, não tendo prejuízo aos estudantes como explica a secretária adjunta pedagógica, Hellen Matute.

“Como em todos os anos, as escolas da rede estadual são cedidas ao TRE, por ocasião das eleições. No entanto, durante este período, as escolas são orientadas a realizar atividades remotas, orientadas pelos professores, para que os estudantes tenham atividades para realizarem em suas residências, assim os alunos não terão prejuízo em relação aos estudos, conteúdos e cumprimento do calendário”, enfatiza Hellen.

As escolas que não estarão disponibilizadas ao pleito, seguem o funcionamento normal. Na capital, as aulas retornam normalmente na segunda-feira (3), em todos os turnos. Nos municípios no interior, o retorno das atividades acontece a partir do turno vespertino, na segunda, e os estudantes do turno matutino retornam às atividades na terça-feira (4).

