Governo realiza ações com diversos serviços em alusão ao Outubro Rosa

As ações contam com a participação de vários órgãos estaduais. | Foto: Secom

Manaus - Em alusão à campanha do Outubro Rosa, o Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realiza nesta terça e quarta-feira (05 e 06), ações voltadas para as mulheres, no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizada na avenida Brasil, s/n - Santo Antônio, em Manaus. O horário de atendimento será das 8h30 às 16h30.

As ações contam com a participação de vários órgãos estaduais, como as secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), de Cultura e Economia Criativa, da Assistência Social (Seas); e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), e da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A iniciativa foi especialmente programada para Outubro, mês de conscientização e prevenção voltadas, principalmente, para as mulheres. E tem como objetivo alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e, também, sobre o câncer de colo do útero, com a realização de exames, além dos hábitos saudáveis de vida, como alimentação e atividades físicas.

Para ter acesso ao evento, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. As atividades serão realizadas respeitando todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e outros órgãos sanitários. O uso de máscara é obrigatório.

Programação

Durante o evento, vários serviços serão oferecidos para a população presente, como o programa Crédito Solidário do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). O programa atenderá 200 pequenos empreendedores, com o valor disponibilizado em R$ 400 mil.

O Crédito Solidário disponibiliza o acesso ao crédito desburocratizado, com cunho social, voltado a pessoas sem vínculos empregatícios desempregadas ou subempregadas possibilitando a inserção do cidadão no mercado de trabalho, visando a autossustentabilidade por meio de sua geração de renda, na atividade declarada no atendimento.

Também serão oferecidos serviços voltados para a saúde com atendimento ginecológico, triagem, testes rápidos, testes para detecção de Covid-19, enfermagem. Além de atendimentos, durante todo o mês de outubro, nas seguintes unidades de saúde do Estado, Policlínica Zeno Lanzini, Policlínica Antônio Aleixo, Policlínica Gilberto Mestrinho, Policlínica Danilo Correa e Policlínica da Codajás.

Na área social e de cidadania, a ação realizará emissão de RG, palestra da Rede Mulher, emissão de carteirinha da Pessoa com Deficiência (passe-livre), Programa Idoso Empreendedor, Secretaria da Criança e Adolescente, atendimento psicossocial, serviços de autoestima como design de sobrancelha, corte de cabelo, esmaltação de unhas, e atividades como aulas de ritmos e funcional do projeto “RespirAR”.

FPS

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

*Com informações da assessoria

