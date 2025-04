WhatsApp apresenta falha e impede envio de mensagens em grupos

Usuários do WhatsApp foram surpreendidos, na manhã deste sábado (12), com uma falha que impede o envio de mensagens em grupos. Ao tentar interagir, muitos se depararam com um ponto de interrogação vermelho ao lado da mensagem não enviada.

Apesar do problema nos grupos, o envio de mensagens individuais segue funcionando normalmente. A falha provocou grande repercussão nas redes sociais e colocou o nome do aplicativo entre os assuntos mais comentados do país.

Problema afeta o Brasil e outros países

A instabilidade não parece estar restrita ao Brasil. Usuários de outros países também relataram dificuldades parecidas. Mensagens como “Se cayó WhatsApp?” (WhatsApp caiu?) e “Can’t send to chat group of more than 3 members” (Não consigo enviar para grupos com mais de três membros) foram publicadas no X (antigo Twitter).

WhatsApp lidera assuntos nas redes sociais

Com a falha generalizada, milhares de usuários recorreram ao X para verificar se estavam sozinhos no problema. Frases como “Estão tentando me calar” e “Foi só o meu WhatsApp que morreu?” viralizaram, acompanhadas de prints com mensagens falhadas e interrogações vermelhas.

Mais de mil notificações registradas no Down Detector

Segundo o site Down Detector, que monitora falhas em serviços online, o WhatsApp registrou mais de 1.400 notificações de erro por volta das 11h. As primeiras queixas começaram logo após as 8h, apontando uma instabilidade crescente ao longo da manhã.

(*) Com informações do Metrópoles

