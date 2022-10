Imagens na web mostram Lula à frente na Palestina, e Bolsonaro, em Israel

Algumas imagens que circulam na internet com os resultados dos boletins de urna no exterior mostram que o presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu a disputa em Israel, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Palestina.

Segundo as imagens divulgadas, Lula obteve 592 votos na Palestina, seguido de Jair Bolsonaro, com 52 votos, e Ciro Gomes (PDT), com 24. Já em Israel, Bolsonaro totalizou 320 votos, Lula ficou em segundo, com 274 votos, e Simone Tebet, em terceiro, com 74.

Os números são extraoficiais e divulgados pela população que tem acesso ao resultado após as 17h do horário local de cada pais. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, Roberval Belinati, disse ao R7 que o resultado oficial será divulgado apenas após as 17h no horário de Brasília. O TRE-DF é responsável pela organização da votação no exterior.

“Nós não vamos afirmar se as imagens são verdadeiras ou falsas, mas podemos dizer que os boletins são públicos. Os mesários após o encerramento da votação imprimem e divulgam os resultados”, explica.

Brasileiros no exterior

Neste ano, 697.084 brasileiros que moram fora do país estão aptos a votar. O quantitativo é superior ao eleitorado de três estados: Acre (588.433), Amapá (505.106) e Roraima (366.240). As nações com maior número de eleitores brasileiros são Estados Unidos (182.987), Portugal (80.896) e Japão (76.570).

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa (Portugal) é o maior colégio eleitoral do exterior, com 45.273 eleitores. Na sequência, estão os consulados-gerais em Miami (EUA), com 40.188; em Boston (EUA), com 37.159; em Nagoia (Japão), com 35.651; em Londres (Inglaterra), com 34.498; e no Porto (Portugal), com 30.098.

