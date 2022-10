Votações são encerradas em todo o país; Apuração do TSE já foi iniciada

Manaus (AM) – O grande dia da festa da democracia vai chegando ao fim e a apuração dos votos iniciará neste domingo (2), precisamente às 16h (horário de Manaus). Todas as seções eleitorais encerraram suas atividades às 16h. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos votos.

No estado, a expectativa, de acordo com pesquisas recentes é de que o governador Wilson Lima (União Brasil) protagonize o segundo turno com os possíveis adversários: Amazonino Mendes (Cidadania) ou Eduardo Braga (MDB).

Em relação ao cenário nacional, o ex-presidente Lula (PT) e o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) disputam realidade diferente do panorama regional: a possibilidade de uma vitória do petista já no primeiro turno.

Anteriormente ao fim das atividades nas seções eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas registrou 43 substituições de urnas, por conta de mau funcionamento.

Os municípios que tiveram substituição de urna foram: Alvarães (2), Anamã (1), Barreirinha (4), Caapiranga (1), Careiro da Várzea (2), Codajás (2), Humaitá (4), Lábrea (1), Iranduba (1) Itacoatiara (3), Manaus (13), Maraã (1), Manacapuru (2), Novo Airão (1), Presidente Figueiredo (2) e Urucará (1).

“Tivemos ao longo do pleito 11 representações por propaganda irregular na internet e 70 denúncias no Pardal. Nós não identificamos nenhum problema que acarretasse interrupção no processo de votação, está tudo ocorrendo bem no pleito. Infelizmente registramos a ocorrência de derramação de santinhos, mesmo com as sanções dadas para esse tipo de conduta. Esses candidatos serão notificados”, destacou o presidente do TER-AM, desembargador Jorge Lins.

