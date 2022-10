Amom Mandel dispara na frente em início de apuração para Câmara; Joana D’arc lidera na Aleam

No momento, 3% das urnas foram apuradas no Amazonas

Manaus (AM) – O início da apuração das urnas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra disparada do candidato a deputado federal Amom Mandel (Cidadania), até o momento, com mais de 10 mil votos neste domingo (2). A candidata a reeleição Joana D’arc (União Brasil) também lidera a sua disputa para Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Logo atrás de Amom Mandel, que acumula 25,32% dos votos, aparecem Capitão Alberto Neto (PL) com 10,31%, Zé Ricardo (PT) com 6,10% e Saullo Vianna (União Brasil) com 3,65%. Vale destacar que neste momento apenas 2% das urnas foram apuradas.

Em seguida de Joana D’arc, o atual presidente da Aleam Roberto Cidade (União Brasil), aparece com 3,16% dos votos, em terceiro a ‘novata’ Debora Menezes (PL) mostra a força de sua campanha com 2,75% dos votos.

No momento, o cenário nacional não apresenta nem 1% das urnas apuradas. Porém, Lula (PT) aparece com 41, 01% dos votos e Bolsonaro (PL) com 48, 23%.

