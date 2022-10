Em virada histórica, Omar Aziz vence eleição para Senado no AM

Com mais de 750 mil votos, o Senador Omar Aziz (PSD) venceu a disputa pela única vaga do Amazonas e foi reeleito para novo mandato.

Manaus (AM) – Com mais de 750 mil votos, o Senador Omar Aziz (PSD) venceu a disputa pela única vaga do Amazonas ao Senado Federal e foi reeleito para novo mandato. Durante a apuração, Omar Aziz disputou voto a voto com coronel Alfredo Menezes (PL), chegando a ficar atrás em número de votos nas apurações.

Apesar da derrota, com mais de 729 mil votos no Amazonas, Alfredo Menezes (PL), agradeceu a população do Amazonas pela confiança e a votação expressiva registrada neste domingo, com aproximadamente 39,55% dos votos.

“Agradeço a Deus, a minha equipe e toda a população do Amazonas pela votação histórica. Saio fortalecido porque dois anos atrás não era conhecido e hoje as pessoas sabem quem é o coronel Menezes. E nós estaremos dedicados para reeleger o presidente Bolsonaro”, disse.

Omar Aziz

No Senado, Omar Aziz, reeleito para o Senado, participou de debates nacionais, presidiu a CPI da Pandemia e a Comissão de Assuntos Econômicos, além de defender o Amazonas e os empregos da Zona Franca de Manaus.

Ao votar, Omar conversou com a imprensa e disse estar confiante na vitória.

“A expectativa é de vitória. Trabalhei muito no Senado, e quero continuar trabalhando pelo meu Estado. Quem acompanhou o meu trabalho sabe da importância que tem um senador atuante, um senador respeitado ali em Brasília, respeitado pelos seus pares e que pode ajudar muito o Amazonas ainda”, ressaltou Omar.

Trajetória de Omar Aziz

Aos 64 anos, Omar Aziz é senador da República reeleito em 2022 por mais de 750 mil amazonenses para novo pleito

Em Manaus, Aziz foi aluno do Colégio Amazonense Dom Pedro II e da Escola Técnica Federal do Amazonas (hoje Ifam). Foi nesse período que Omar, com seus companheiros de movimento estudantil desenvolveu sua veia política. Logo em seguida, graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas e continuou sua trajetória no movimento estudantil.

Em 1981, foi eleito presidente da Engenhoca, que antecedeu a criação do Diretório Acadêmico de Engenharia da Ufam. Em 1984, foi diretor do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e participou ativamente de várias manifestações visando à redemocratização do País. Assumiu a direção da Fundação de Desenvolvimento e Apoio Comunitário (Fundac) em 1987, seu primeiro cargo na vida pública.

No dia 12 de abril de 1989, assumiu como vereador na Câmara Municipal de Manaus. Em 1992, foi eleito o mais votado para um novo mandato e, em seguida, eleito Presidente da Câmara Municipal de Manaus. No dia 3 de outubro de 1994, Omar Aziz foi eleito deputado estadual, também sendo o mais votado. Foi o criador do programa de TV Exija Seus Direitos, o qual tinha como objetivo auxiliar na solução de questões judiciais das pessoas menos favorecidas economicamente.

Em 15 de novembro de 1996, Omar Aziz foi eleito vice-prefeito de Manaus. Nesse período, Omar Aziz acumulou também o cargo de Secretário Municipal de Obras (Semosb). Em 2000, reelegeu-se vice-prefeito. Durante o novo mandato, Omar foi reconduzido à Secretaria Municipal de Obras. Em 2001, Omar deixou a Semosb e assumiu a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em 2002, foi eleito vice-governador do Amazonas e reeleito quatro anos depois.

Assumiu o governo do Estado em 31 de março de 2010 e foi reeleito no fim do ano. Em 2014, foi eleito senador pelo Amazonas, onde presidiu comissões como a de Assuntos Econômicos e de Segurança Pública. No ano passado, presidiu a CPI da Pandemia.

Leia mais:

Com expectativa de vitória, Omar Aziz vota na Aparecida

“Quem ajuda Manaus é Omar Aziz”, diz David Almeida ao cravar apoio nas eleições

Inimigo da ZFM, Governo Federal quer transformar o Amazonas em “mero estado consumidor”, diz Omar Aziz