Manaus (AM) – O governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), tem recebido apoio de diversos políticos da região. Nesta sexta-feira (7), recebeu apoio de Rozenha (PMB) e de Israel Paulain (Cidadania), ambos estavam com Amazonino Mendes no primeiro turno. O deputado Serafim Corrêa (PSB) também declarou voto em Wilson Lima.

Nesta semana, quatro políticos que apoiaram Eduardo Braga no primeiro turno também decidiram caminhar com Wilson: os prefeitos de Silves, Raimundo Paulino, e de Anori, Reginaldo Nazaré; e os candidatos a cargos de deputado nesta eleição vereador Sassá da Construção Civil e Valdemir Santana, ambos do PT.

O governador Wilson também já conta com apoio de 43 prefeitos e deputadas e deputados estaduais eleitos e reeleitos e que fazem parte da coligação Aqui é Trabalho!, entre os quais os cinco mais votados na eleição deste ano: Roberto Cidade, Joana Darc, Felipe Souza, Alessandra Campelo e Abdala Fraxe.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima lidera com 58% das intenções de votos na primeira pesquisa do 2º turno

Wilson Lima reafirma apoio a Jair Bolsonaro, durante encontro com presidente em Brasília

Wilson Lima anuncia que licitação de obra do hospital de Manacapuru está concluída