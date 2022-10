Wilson Lima reafirma apoio a Jair Bolsonaro, durante encontro com presidente em Brasília

Manaus (AM) – O candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), reiterou, nesta quinta-feira, 6 de outubro, que apoia a reeleição do presidente da república, Jair Bolsonaro (PL). Wilson participou, em Brasília, de reunião do candidato do PL com cinco governadores que também apoiam a candidatura de Bolsonaro.

“Estou vindo aqui, presidente, para reafirmar o compromisso com o seu projeto e o meu comportamento não poderia ser diferente. Nunca se viveu uma época de prosperidade como está se vivendo agora. Resultado das obras do Governo Federal, do Governo do Estado e da iniciativa privada. Quem vota no Amazonas governador Wilson Lima, vota presidente Bolsonaro 22”, disse o governador em entrevista coletiva.

Investimentos no Amazonas

Ao reafirmar apoio ao presidente, Wilson destacou os investimentos do Governo Federal do Amazonas e o incentivo à inciativa privada.

Entre os avanços, ele destacou que a União aprovou, recentemente, empréstimo de U$ 80 milhões com contrapartida de U$ 34 milhões do Estado, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a realização de obras de urbanização, moradia e saneamento do Prosamin+ na comunidade da Sharp e Manaus 2000, na capital do estado.

Além de Wilson, já declararam apoio a Bolsonaro os governadores Gladson Cameli (PP), do Acre; Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal; Mauro Mendes (UB), do Mato Grosso; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ratinho Jr (PSD), do Paraná; Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro; e Antonio Denarium (PP), de Roraima.

