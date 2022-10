Wilson Lima lidera com 58% das intenções de votos na primeira pesquisa do 2º turno

Manaus (AM) – A primeira pesquisa do Instituto Pontual Pesquisa de Mercado e Opinião Pública após o primeiro turno, divulgada nesta sexta-feira (7), aponta o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), liderando com 58% das intenções de votos. Wilson está 16 pontos à frente de Eduardo Braga, que tem 42%.

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 5 de outubro em 10 municípios do Amazonas. A pesquisa foi registrada na justiça eleitoral sob o número 07659/222.

O resultado confirma a preferência do eleitor pela reeleição de Wilson. No primeiro turno, ele recebeu 819.784 votos em todo o estado, totalizando 42,82%.

O governador recebeu mais que o dobro de votos do segundo colocado, Eduardo Braga, com 20%. Wilson foi o mais votado em 49 dos 62 municípios do estado, incluindo os três maiores colégios eleitorais do Amazonas: Manaus, Parintins e Manacapuru. Ele também foi o mais votado em 61 dos 63 bairros de Manaus, com 367.926 votos, vencendo em todas as zonas geográficas da cidade.

