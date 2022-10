Caminhão pega no fogo no Aleixo e chamas são controladas pelo Corpo de Bombeiros

Manaus (AM) – Um caminhão pertencente a uma empresa de colchões pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (7), por volta das 16h, na rua Rio Preto, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. As chamas se espalharam rapidamente pelo veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o acionamento ocorreu por volta das 15h, quando o motorista do caminhão percebeu as chamas no veículo. Na carga, havia proteções para ar-condicionado de isopor e papelão.

Imediatamente, bombeiros militares foram para ao local realizar o combate das chamas. Foram utilizados 3 mil litros de água na ocorrência.

Houve perda parcial do veículo e acredita-se que a causa das chamas pode ter sido combustão com o material inflamável. No entanto, apenas a perícia poderá apontar de fato a causa do sinistro.

O veículo foi afastado da via para que o trânsito fosse liberado totalmente, pois houve retenção em uma das faixas durante o combate ao fogo.

