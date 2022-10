Mulher é morta a facadas pelo marido na frente dos filhos, em Manaus

Os três filhos do casal, de 1, 2, e 8 anos, estavam na residência e presenciaram toda a cena do crime

Manaus (AM) – Uma mulher identificada como Dileane Lima de Oliveira, de 27 anos, foi brutalmente assassinada a facadas pelo próprio marido, identificado apenas como Flávio Eduardo. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (7) dentro da casa do casal, localizada na rua Coral, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital.

De acordo com informações de vizinhos, o caso teria ocorrido, por volta de 5h, após o homem e a mulher passarem a noite e madrugada brigando. Os três filhos do casal, de 1, 2, e 8 anos, estavam na residência e presenciaram toda a cena do crime.

O pai da vítima falou à imprensa que Dileane e o genro brigavam constantemente por ela não aceitar que Flávio consumisse entorpecentes. Ainda conforme as informações, antes de matar a mulher, o criminoso ainda mandou um áudio para ele justificando a perda.

“Uma grande perda, eu me deixei levar por essa porcaria, não sei o que vai acontecer agora, mas tudo bem, meus filhos são mais importantes, a Ane também é muito importante pra mim, só que foi erro meu mesmo”, dizia o assassino no áudio.

Segundo as informações, após enviar o áudio, Flávio e Dileane continuaram a discussão, momento em que o homem pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a mulher, que morreu na hora. Depois disso, Flávio desferiu um golpe de faca no seu próprio pescoço e chegou a desmaiar.

Vizinhos relataram que, ao entrar na casa para tentar evitar o pior, a barbárie já havia ocorrido. Além disso, eles se depararam com a criança de dois anos ensanguentada abraçando os pais que estavam desacordados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte de Dileane, em seguida, socorreu e encaminhou Flávio para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. Após receber atendimento, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

“Ela me mandou um áudio dizendo que estava há quatro dias sem dormir, ele não a deixava dormir. Ele é um cara que não respeitava os filhos, não respeitava a mulher, e antes de acontecer essa tragédia eu falei para ela voltar pra casa. Ele era usuário de drogas e ela não aceitava isso. Ele gravou um áudio para mim antes de acontecer”, explicou o pai de Dileane”.

