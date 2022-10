David toca progressões

Com os olhos postos no social, o prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na terça-feira passada, 150 evoluções funcionais de servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A medida eleva para 1.072 o número de servidores beneficiados neste ano de 2022 com a atualização das evoluções funcionais e com o pagamento dos valores devidos retroativamente, realizado mensalmente por meio de folhas especiais.

As progressões, conforme o prefeito, ocorrem por tempo de serviço ou titularidade, referentes a especializações, pós-graduação, mestrado e doutorado. ”Buscamos colocar a Educação Básica da nossa cidade entre as melhores do Brasil. Por isso, uma das ações que tomamos é valorizar os nossos servidores. Temos a terceira maior rede de alunos do país e pagamos o terceiro maior salário. Agora, ultrapassamos a marca de mil projeções assinadas em menos de dois anos de gestão”, disse David à imprensa.

Os contemplados, com sua regularização atualizada, receberão ainda neste mês de outubro os benefícios, como informa o chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Thiago Correia, ressaltando que essa ação social da administração David Almeida é resultado da implementação do “Programa de Valorização dos Servidores da Educação” em simetria com os Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCRs) que estão em pleno andamento.

A ação também significa o cumprimento de promessa de campanha política de David, que, nos palanques da batalha eleitoral de 2020, afirmou que a valorização dos servidores municipais seria uma de suas principais prioridades caso se elegesse prefeito da capital do Estado.

