Wilson Lima reitera apoio a Bolsonaro: ‘Estamos juntos’

O candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), reiterou, ontem, seu apoio à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em cerimônia realizada ontem em Brasília.

Além de Wilson, vários governadores já manifestaram apoio ao presidente neste segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto. São eles: Gladson Cameli (PP), do Acre; Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal; Mauro Mendes (UB), do Mato Grosso; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ratinho Jr (PSD), do Paraná; Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Antonio Denarium (PP), de Roraima.

Wilson justificou sua aliança com Bolsonaro pelos investimentos do Governo Federal no Amazonas, como o empréstimo de U$ 80 milhões com contrapartida de U$ 34 milhões do Estado, junto ao BID, para obras de urbanização, moradia e saneamento do Prosamin+ na comunidade da Sharp e Manaus 2000, em Manaus.

UFAM sangrando

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) foi uma das instituições federais de ensino duramente atingidas pelos cortes orçamentários decretados pelo Palácio do Planalto na quarta-feira (5) em todo o país, apesar da promessa do presidente Jair Bolsonaro (PL) de liberar mais recursos na reta final da campanha eleitoral.

A sangria orçamentária na UFAM somou R$ 5.485.535,44, o que, segundo nota da instituição, pode comprometer as atividades acadêmicas, resultando em lamentáveis prejuízos à comunidade estudantil. Em outras regiões, reitores, professores e líderes estudantis divulgaram notas e usaram as redes sociais para protestar contra os cortes.

O Decreto 11.216, datado de 30 de setembro de 2022, contingencia recursos da ordem de R$ 2,6 bilhões como forma de cumprir o teto de gastos, conforme o Ministério da Economia.

Outros atingidos

Além da educação, a área mais prejudicada pelo Governo Federal, o decreto do presidente Bolsonaro sangra também o Ministério de Ciência e Tecnologia e as pastas de Saúde e Desenvolvimento Regional.

Bloqueios bilionários

Os bloqueios bilionários alcançaram também o Ministério da Defesa, que ficou sem poder ter acesso a R$ 1,088 bilhão até o final deste ano.

Outros ministérios com verbas contingenciadas são: Agricultura (R$ 534 milhões), Cidadania (R$ 227 milhões), Infraestrutura (R$ 216 milhões), Relações Exteriores (R$ 179 milhões) e Comunicações (R$ 144 milhões).

Prefeitos aderem

Após apoiarem Eduardo Braga (MDB) no primeiro turno, os prefeitos Paulino Grana (PSDB), de Silves, e Regis Nazaré, de Anori, mudaram de lado e agora vão caminhar com o governador Wilson Lima (União Brasil) neste segundo turno de eleições no Amazonas.

Conforme a assessoria de campanha de Wilson, neste final de semana deverão ser anunciadas mais adesões ao governador, que tenta a reeleição.

Sucessão na Aleam

Segunda colocada entre os parlamentares mais votados da Assembleia Legislativa do Amazonas em 2022, a deputada Joana Darc (UB) deflagrou a disputa sucessória para a Mesa Diretora da Casa.

A um portal de notícias ela declarou apoio à reeleição do atual deputado-presidente, Roberto Cidade (UB), a quem elogiou por sua gestão voltada para as demandas dos servidores da Casa e por seu equilíbrio na relação com o Governo do Estado.

Doutrinação

Na Escola Estadual Cel Pedro Câmara, que funciona em regime de Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM-VIII), no bairro Compensa, Zona Oeste da capital, a doutrinação política é aberta e direta na sugestão de voto em favor da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Conforme áudio divulgado pela Revista Cenarium, o gestor da escola, major PM Pedro Henrique, força a barra dos alunos com a ameaça de que o Brasil viraria uma Venezuela caso Lula vença a eleição presidencial em 30 de outubro.

Propaganda recomeça

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV está de volta nesta sexta-feira (7), mobilizando os dois candidatos a presidente da República e os 24 postulantes aos governos estaduais.

Neste segundo turno, o tempo midiático é dividido igualmente entre os candidatos. A propaganda será veiculada até o dia 28 de outubro, 2 dias antes da votação, marcada para 30 de outubro.

De segunda a sábado

Conforme o TSE, a propaganda para presidente da República será veiculada na TV de segunda-feira a sábado, das 13h às 13h10, e das 20h30 às 20h40. No rádio, a exibição será de 7h às 7h10 e de 12h às 12h10.

O primeiro a se apresentar será o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ter sido o vencedor do primeiro turno. Depois, haverá a alternância com o presidente Bolsonaro.

Governadores

Nos 12 estados em que a disputa para governador será definida no segundo turno, os candidatos veicularão propaganda de 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20 no rádio.

Na televisão, o horário eleitoral será de 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50.

Os candidatos têm 25 minutos de inserções por cargo, de segunda-feira a domingo, para veicular peças de 30 segundos a 60 segundos ao longo da programação.

Adriana “laranja”

Reportagem da Folha de São Paulo destaca Adriana Moura de Mendonça, candidata à deputada federal pelo Pros do Amazonas, entre as candidaturas “laranjas” que, aquinhoadas com recursos milionários do Fundo Eleitoral, não obtiveram mais de 300 votos nas urnas.

Com apenas 240 votos, Adriana se esquivou de falar com a Folha, que quis saber sobre a destinação de R$ 3 milhões do Fundão que ela recebeu para repassar à campanha do ex-esposo e ex-candidato ao governo do Estado, Henrique Oliveira. Este negou qualquer vinculação com o caso.

“Não houve uso algum do recurso destinado à [campanha da] deputada federal Adriana Mendonça na campanha majoritária do Henrique Oliveira”, afirmou Henrique ao jornal paulista.

FTI para garantir 5G

Proposta do deputado Serafim Corrêa (PSB) pode ajudar o Governo do Estado a implantar a tecnologia 5G nos municípios do interior.

O parlamentar sugere que o governo use os recursos do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas) para a empreitada depois que a Anatel adiou pela quarta vez a chegada da 5G a Manaus.

“É lamentável que mais uma vez isso tenha sido postergado. A promessa agora é que o início seja em 28 de novembro e espero que isso ocorra”, disse Serafim em discurso.

Nicolau neutro

Dono de mais de 217,5 mil votos para o cargo de governador, com mais de 194,1 mil conquistados em Manaus, o deputado estadual Ricardo Nicolau (SD) ficará neutro na disputa das eleições em segundo turno no Amazonas.

A decisão foi anunciada ontem, em vídeo, nas redes sociais do ex-candidato.

Nicolau diz que, neste momento, vai se dedicar exclusivamente à iniciativa privada e ao mandato de deputado até o fim da atual legislatura.

Rota alternativa

Com 43 quilômetros de extensão, a Estrada do Manaquiri (AM-354), ligada à BR-319, virou rota alternativa para motoristas que usavam a ponte sobre o paraná do Curuçá, que desmoronou na semana passada.

A nova rota facilita o acesso ao porto de Manaquiri e à balsa de Manacapuru que pode transportar os veículos até Manaus pela AM-070.

Frete salgado

A crise que se estabeleceu no transporte rodoviário pela BR-319 após o acidente envolvendo a ponte do paraná do Curuçá só tem beneficiado os proprietários de balsas que operam entre Manaquiri, Manacapuru e Manaus.

O frete escorchante, de R$ 2,5 mil até R$ 5 mil, está gerando indignação e protestos por parte de motoristas e proprietários dos veículos obrigados a se submeter à exploração.

Quem se recusa a pagar o frete salgado acaba amargando duros prejuízos, como a deterioração de produtos perecíveis.

