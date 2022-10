Derrame de “santinhos”

O secretário Altervi Moreira teve que mobilizar uma verdadeira força-tarefa, com 150 trabalhadores, para limpar a poluição criminosa cometida pelos candidatos nas eleições deste ano no Amazonas

A Semulsp teve muito trabalho para limpar a sujeira de “santinhos” derramados, de forma abusiva, em ruas, calçadas e praças da cidade de Manaus no domingo passado.

O secretário Altervi Moreira teve que mobilizar uma verdadeira força-tarefa, com 150 trabalhadores, para limpar a poluição criminosa cometida pelos candidatos nas eleições deste ano no Amazonas.

Superliga de Vôlei

Com a preparação para a Superliga Nacional de Vôlei Masculino C, o prefeito David Almeida apresentou, na segunda-feira (3), os primeiros reforços que irão compor o clube para a disputa da vaga à Superliga B de 2023, que acontece entre os dias 4 a 8 de novembro.

O prefeito destacou que o acolhimento da Superliga C e a montagem de um elenco com grandes nomes do voleibol evidenciam o planejamento da prefeitura em colocar Manaus no cenário nacional da modalidade.

Além do Vôlei, o prefeito enfatizou que outros investimentos semelhantes em outras modalidades irão acontecer, pois a Prefeitura de Manaus irá fazer do esporte uma marca da atual gestão.

Festa dupla

Reeleito com 102.796 votos em 98,97% das urnas apuradas no Estado, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) teve uma alegria a mais a comemorar nas eleições de domingo (2).

Além da votação histórica obtida nas urnas, só não superada pela votação do ex-deputado estadual Wallace Souza em 1998, em termos proporcionais, Cidade festejou o seu natalício ocorrido no dia 2, quando completou 36 anos de existência.

O sucessor

Eleito com 44.520 votos, o médico urologista George Lins (União Brasil) será o substituto do pai, deputado Belarmino Lins (PP), na Assembleia Legislativa (Aleam).

Aos 76 anos de idade e 32 de Parlamento, o popular Belão deixa a vida parlamentar sob elogios dos seus colegas parlamentares.

“Vossa Excelência é um dos maiores campeões do Brasil em mandatos legislativos, foi presidente desta Casa e eu me espelhei muito em Vossa Excelência, que muito honrou a Assembleia, grande amigo de todos, que Deus lhe abençoe sempre”, elogiou o deputado Roberto Cidade, presidente do Poder Legislativo Estadual.

Menezes na luta

Dono de 544.262 votos (51,77%) nas eleições para o Senado da República, o coronel Alfredo Menezes (PL) está em Brasília acertando com a equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) a estratégia de caça aos votos no Amazonas neste segundo turno de disputa eleitoral.

Menezes disse à coluna que vai se engajar na luta pela reeleição de Bolsonaro e do governador Wilson Lima com o mesmo vigor com que travou a épica batalha com Omar Aziz (PSD), que conseguiu a reeleição ao apagar das luzes da apuração de domingo (2).

Pesquisas fakes

Para o coronel Menezes, os institutos de pesquisas eleitorais ficaram sem credibilidade após erros absurdos cometidos no primeiro turno das eleições.

Em Manaus, o coronel colocou em xeque os institutos com os surpreendentes 544 mil obtidos por ele, que era sempre posto em terceiro lugar pelas aferições fakes.

“Nossos adversários tentam nos desconstruir, mas a população de Manaus sabe reconhecer as pessoas de bem”, afirmou o militar.

Inquérito aberto

O ministro da Justiça, Anderson Torres, encaminhou ontem à Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito para apurar responsabilidades dos institutos de pesquisas eleitorais.

Nas redes sociais, Torres diz que o contempla representação que aponta “condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados” por alguns dos institutos.

LGBTI+ eleitos

Segundo a plataforma VoteLGBT, foi recorde o número de pessoas LGBTI+ eleitas nas eleições do último domingo.

Foram eleitos 18 parlamentares em todo o Brasil, o dobro do conquistado no pleito de 2018 e destacando-se, entre os vitoriosos, 14 representantes negros.

Voto “jurássico”

De acordo com observadores, a pane elétrica que inutilizou uma urna eletrônica no município de Coari, no domingo (2), provou que o voto impresso não passa de voto “jurássico”.

A substituição da urna pelo antigo sistema de cédulas de papel mostrou que, apesar da pane, o sistema eletrônico é mais eficiente, já que a lenta apuração por cédula atrasou a totalização por parte do TRE-AM e custou a decidir a última vaga para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Dan Câmara (PSC) levou a vaga com 13 votos de vantagem sobre o ex-prefeito de Tefé “Papi”. O placar a favor de Dan foi de 21.770 votos contra 21.757.

‘Va tomar no c’

Um vídeo, que circula na internet, mostra o ex-deputado estadual Platiny Soares (Avante) trocando ofensas impublicáveis com uma cabo eleitoral que reclamava, pelo celular, do não pagamento de serviços prestados ao candidato à Assembleia Legislativa no pleito eleitoral de 2022.

O diálogo é áspero: “Meu amor, você não acompanhou o nosso grupo, não leu a mensagem, eu vou pagar vocês, nós não vamos morrer”, diz Platiny.

“É bom pagar mesmo, as eleições estão terminando”, responde a reclamante, provocando a ira do ex-parlamentar, que, de repente, subiu o tom à estratosfera: “Você não me ofenda, você não vai receber, vá tomar no seu c”. “Vá você, deputado do cara…”, devolveu a vítima do calote.

Ex-campeões

Campeões de votos em várias eleições no Amazonas, políticos como os ex-deputados federais Francisco Praciano (PT), Vanessa Grazziotin (PCdoB) e Alfredo Nascimento (PL) podem ter disputado suas últimas eleições no último domingo.

Conforme fontes petistas, Praciano vestirá o pijama da aposentadoria depois da fracassada tentativa de se eleger deputado estadual.

Quanto a Vanessa e Alfredo, a coluna apurou que eles avaliam a conjuntura no Estado e vão aguardar o desfecho do segundo turno da batalha de votos para a Presidência da República e para o Governo do Estado para decidir seu futuro político.

Intolerância

Na manhã de ontem, um ato de intolerância religiosa chocou os participantes da procissão em a São Francisco das Chagas, no bairro da Colônia Oliveira Machado, em Manaus.

Um homem, em total desequilíbrio, armado com um pedaço de madeira, trucidou a imagem do santo, gerando pânico entre os fiéis da carreata que homenageava o padroeiro do bairro.

Um Boletim de Ocorrência foi lavrado na Delegacia do bairro sobre o ocorrido.

Leia mais:

Tragédia expõe face cruel da bilionária indústria da manutenção da BR-319

MR CAGE 45 é realizado em Manaus

Governador Wilson Lima chega ao dia 2 na frente da disputa eleitoral no Amazonas